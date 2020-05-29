Ковров, Владимирская область, , 16:59 — REGNUM Во Владимирской области объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Коврова. Как сообщает ИА REGNUM, конкурс объявил совет народных депутатов города Коврова.

Претендентов на пост нового мэра могут выдвинуть губернатор, общественные объединения, собрания граждан по месту работы или жительства. Также в конкурсе могут участвовать самовыдвиженцы.

Документы будут принимать с 1 июня по 23 июня 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый мэр Коврова Юрий Морозов ушёл в отставку, а его обязанности временно исполняет первый заместитель Андрей Наумов.

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