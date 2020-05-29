Москва, , 16:56 — REGNUM Истребители Су-27П и Су-30СМ дежурных сил ПВО Южного военного округа поднимались на перехват стратегических бомбардировщиков ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолёты стратегической авиации В-1В, после этого американские бомбардировщики изменили направление полёта от государственной границы России.

Командование ВВС США сообщило, что самолёты поднялись с авиабазы в Южной Дакоте и совершили полёт над Европой и Чёрным морем. Отмечается, что на различных этапах маршрута бомбардировщики также сопровождались украинскими Су-27 и МиГ-29, турецкими КС-135, польскими F-16 и МиГ-29, румынскими F-16 и МиГ-21 и греческими F-16.