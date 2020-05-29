Бишкек, , 16:50 — REGNUM «Наши действия в борьбе с COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных производственно-кооперационных цепочек. В условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ нам важно обеспечить беспрепятственный транзит грузоперевозок между нашими странами и с дальним зарубежьем», — заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на саммите глав правительств СНГ.

По словам киргизстанского чиновника, участники Содружества должны организовать «зеленые коридоры», которые бы позволили бесперебойно доставлять грузы и продовольственные товары в страны-участницы СНГ.

Также он отметил, что власти Киргизии считают, что сейчас наступило время для обмена опытом в перезапуске реального сектора экономики и подъеме деловой активности в странах СНГ.

«Вместе с этим, важно работать согласовано над вопросами по постепенному восстановлению экономической жизнедеятельности на пространстве Содружества с учетом посткризисного развития», — подчеркнул Асрандиев.