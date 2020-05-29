Москва, , 16:43 — REGNUM Народы, без поддержки которых не состоялась бы американская государственность, стали жертвами депортации только потому, что США позарились на их земли. Так депутат Государственной думы («Единая Росия»), директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление посольства РФ в США, посвященное 190-летию подписания президентом США Джексоном закона о выселении индейцев — Indian Removal Act.

Напомним, в заявлении посольства было сказано о том, что это «это одна из многих трагических и печальных дат в истории США, лишающих Госдеп морального права поучать другие нации, предъявлять им претензии со ссылкой на драматичные события прошлого».

По словам Паниной, это событие — не только трагическая и печальная, но и позорная страница в истории США, поскольку принудительной депортации были подвергнуты индейские племена, выступавшие союзниками США в войне за независимость с Великобританией.

Политик добавила, что американские власти еще раз обманули выселенных на Запад индейцев уже в начале ХХ века.

«Попытки индейцев реализовать свои политические права на новом месте и создать отдельный штат Секвойя также были пресечены американскими властями, несмотря на то что представители индейских племен выполнили все необходимые правовые процедуры.

Сегодня индейцы США даже близко не имеют тех прав, которыми обладают коренные народы России, обладающие национальной автономией и ощущающие уважение к своей идентичности», — подчеркнула Панина.