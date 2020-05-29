Минск, , 16:38 — REGNUM Бывшей руководитель «Белгазпромбанка» (дочерней структуры российского ПАО «Газпром») Виктор Бабарико мог получить из России предложение сменить Михаила Мишустина в должности председателя правительства РФ. Об этом сегодня, 29 мая, в Минске заявил Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, во время посещения Минского тракторного завода Лукашенко получил вопрос о ходе президентской кампании. «Работник завода поинтересовался, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра?» — сказано в официальном сообщении.

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«Я понимаю, что это банкир (Виктор Бабарико — ИА REGNUM) где-то сделал, — видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще, со школы и вас, и меня учили: не ври. В Белоруссии только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром».

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«Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим», — сообщил он. «Возможно, этому человеку (банкиру. — Прим. президентской пресс-службы) предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется», — поведал Лукашенко.

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При этом он отметил, что его украинский коллега «Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра». «Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман», — добавил белорусский лидер.

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