Курган, , 16:21 — REGNUM Правительство Курганской области открыло комментирование своих постов в официальном паблике в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сейчас жители Зауралья могут задавать вопросы или высказываться по актуальным для региона темам напрямую источнику информации. Кстати, одним из первых комментариев стал вопрос, можно ли посещать кладбища региона.

В пресс-службе главы региона предупредили курганцев, что комментарии в официальном сообществе будут модерироваться. И обращаются к подписчикам с просьбой проявлять уважение к иному мнению, не спамить и воздержаться от оскорблений.

Интересно, что новость об открытии правительством Зауралья комментариев в своём паблике было оценено в социальных сетях неоднозначно. Одни пользователи говорят об очередном витке открытости властей Курганской области, другие, например, как Ксения Собчак в своём telegram-канале «Кровавая барыня» откровенно иронизируют.

«Правительство Курганской области открыло комментарии на своей странице в «ВКонтакте». И узнало о себе много нового», — съязвила телеведущая.