Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Депутат парламента Грузии от фракции «Альянс патриотов» Ирма Инашвили призывает и правительство, и оппозицию к более уважительному отношению к проходящим в парламенте слушаниям и друг к другу, а главе правительства Георгию Гахария советует сменить терминологию, которой он характеризует оппозицию.

«Вы называете то, что происходит в парламенте, то цирком, то политическим маскарадом. Вы решили поделить политический класс на дикарей и недикарей. Но самая большая дикость — это продолжающийся здесь политический спектакль», — заявила депутат.

По ее словам, премьер-министр уже выступал в парламенте два дня назад и отвечал на вопросы, на которые сегодня приходится давать повторные разъяснения, поэтому она и рассматривает происходящее как политический спектакль. В то же время Инашвили отметила, что если бы в таком же порядке премьера в парламент вызвала ее фракция, Гахария не явился бы.

По мнению Ирмы Инашвили, нынешней власти Грузии нужно «Национальное движение», чтобы на фоне прошлого этой политической силы лучше выставить себя перед предстоящими выборами.

«Когда вы говорите об оппозиции, уточняйте, пожалуйста, партию, потому что реальная оппозиция — это мы, «Альянс патриотов», а также отмежевавшиеся от вас независимые депутаты, а остальные — это группы преступных политиков с порочным прошлым. Но вам реальная оппозиция не нужна, вам никто не нужен, и фактически так происходит только в Северной Корее», — констатировала Ирма Инашвили.

Как известно, 29 мая премьер-министр Грузии выступает в парламенте в порядке интерпелляции, чтобы ответить на вопросы оппозиции, заданные ему предварительно в письменной форме. В своей реплике на оценки, высказанные председателем фракции «Национальное движение» Романом Гоциридзе, премьер Георгий Гахария заявил, что оппозиции недостает компетенции и Грузия заслуживает лучшей оппозиции.