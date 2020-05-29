Кострома, 29 мая 2020, 16:07 — REGNUM Владимир Путин поддержал решение губернатора Костромской области Сергея Ситникова идти на выборы главы региона осенью 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом президент заявил на рабочей встрече с Ситниковым в пятницу, 29 мая.
Срок полномочий костромского губернатора заканчивается в сентябре 2020 года. Ситников был назначен врио губернатора Костромской области в 2012 году, позже Костромская областная дума наделила его полномочиями губернатора на пять лет. В 2015 году на выборах главы региона, выдвигаясь от «Единой России», Ситников набрал более 65% голосов. Выборы губернатора, депутатов Костромской областной Думы и Думы города Костромы запланированы на 13 сентября 2020 года.
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