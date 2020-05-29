Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Автор первого вопроса премьер-министру Грузии Роман Гоциридзе ответом Георгия Гахарии не удовлетворен и считает, что премьер просто лжет.

«Господин премьер-министр, знаете ли вы, за что Иванишвили уволил вашего предшественника Квирикашвили? Из-за того, что по данным исследования Всемирного банка в Грузии резко возросла нищета. Так говорят, хотя в действительности он уволил Квирикашвили по другой причине, а скоро уволит и вас. В 2015 году детская нищета составляла 2,5%, в 2017 году она стала 6,8%. Вот она, реальная информация, а не те сказки, которые вы нам здесь прочитали», — заявил Гоциридзе.

По его же информации, в 2015 году крайняя нищета среди пенсионеров составляла 1,7%, а в 2017 году стала 3,7%. Общая бедность среди всего населения в стране составляла 2,5%, а в 2017 году она стала 6,8%.

Депутат подчеркнул, что это последняя достоверная информация, которая имеется в официальных источниках.