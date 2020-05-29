Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Финансовая помощь, которую правительство Грузии обещало выплатить гражданам в рамках борьбы с пандемией, уже перечислена, сообщил, выступая в порядке интерпелляции на пленарном заседании парламента 29 мая, премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Так он ответил на первый из двух заданных ему оппозицией вопросов, расценив его как демагогический и провокационный.

«То, что сказал сегодня Роман Гоциридзе (он задал премьеру первый вопрос от фракции «Национальное движение», в том числе отметив, что правительство Грузии до сих пор не оказало гражданам финансовую помощь) — это элементарная ложь. Выступая в парламенте два дня назад, я обещал, что перечисления начнутся на этой неделе, и они уже начались. Сегодня первая часть помощи оставшимся без работы гражданам в размере 1200 лари перечислена на счета 32 175 работников. Сегодня же по 300 лари перечислено 52 151 самозанятых. Первую часть социальной помощи получили 174 796 социально незащищенных граждан, 22 644 многодетных семей, 40 440 инвалидов. С сегодняшнего дня 18 000 фермеров могут воспользоваться ваучерами на дизельное топливо», — сообщил Гахария.

Он напомнил, что с самого начала пандемии правительство Грузии освободило большую часть граждан от уплаты коммунальных платежей (льгота коснулась тех, кто тратит в месяц не более 200 квт электроэнергии и не более 200 кубометров газа), а также отсрочило физическим лицам уплату банковских кредитов на 3 месяца, затем продлив отсрочку уплаты процентов по кредитам еще на 6 месяцев.

Так как кризис наступил неожиданно, правительство Грузии отсрочило процедуру растаможки автотранспортных средств 38 000 гражданам, которые к моменту начала пандемии завезли эти транспортные средства в страну.

«Это факты, которые очень легко можно проверить, на то есть минфин, бюджет. А все остальное — это демагогия», — отрезал премьер-министр. Он выразил сожаление в связи с тем, что оппозиции недостает компетенции, и подчеркнул, что Грузия заслуживает лучшей и более компетентной оппозиции.