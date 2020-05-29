Рим, , 15:49 — REGNUM

Министерство иностранных дел Италии должно вызвать посла Нидерландов и потребовать объяснений и извинений за публикацию в одном из основных изданий этой страны, написала на своей странице в Facebook в пятницу, 29 мая, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Речь идет об издании Elsevier Weekblad, на обложке которого авторы «сатирически» противопоставили трудящуюся северную Европу и отдыхающую (в пляжном шезлонге) Европу южную. Таким образом голландские журналисты хотели показать своё несогласие с тем, что страны южной Европы (прежде всего Италия) получат значительную часть новых «антикоронавирусных» фондов ЕС как государства, наиболее пострадавшие от пандемии.

«Эти господа из Нидерландов, создавшие посреди Европы «налоговый рай», не имеют никакого права нас поучать», — написала лидер «Братьев Италии».

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 28 мая, умерли 33 142 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 70 (днём ранее — на 117). Выздоровели 150 604 человека, за день этот показатель увеличился на 3503 (днем ранее — на 2443). Число подтвержденных носителей увеличилось на 593 (днем ранее — на 584). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 231 732. В настоящее время заражены 47 986 человек — на 2980 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится более чем на 10%, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, предполагается, что аналогичное пособие будет выплачено еще раз, также самозанятые могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Поддержка также оказана сезонным рабочим и домработникам.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. С 18 мая почти все предприятия и организации (включая магазины, рестораны и транспортные предприятия) смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности (дистанция и использование средств индивидуальной защиты). Сообщение между регионами страны возобновится 3 июня, тогда же будут открыты границы Италии.