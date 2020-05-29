Стокгольм, , 15:51 — REGNUM Будучи крупнейшей партией Швеции, согласно февральским опросам этого года, Шведские демократы теперь потеряли почти 6% электоральной поддержки избирателей. Лидер партии Джимми Окессон объясняет такое снижение рейтингов нынешней пандемией коронавируса и отсутствием политического конфликта, вследствие которого оппозиция могла бы противопоставить свою повестку действующему правительству Швеции, находящемуся под контролем Социал-демократов. Об этом 29 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в феврале 2020 года Шведские демократы в результате опроса, проведенного SVT/Novus, получили поддержку 23,9% избирателей. Однако пандемия коронавируса сильно пошатнула электоральный рейтинг партии.

Согласно последнему социологическому замеру, проведенному в период с 27 апреля по 24 мая, из 3 976 только 18% готовы проголосовать за Шведских демократов, что отбросило их на третье место. Первое и второе место заняли Социал-демократов (31,5%) и представители Умеренной коалиционной партии (19,2%) соответственно.

«Мы наблюдаем этот же самый эффект по всей Европе, правительственные партии увеличивают свой рейтинг во время кризиса, в котором мы все находимся», — прокомментировал низкие рейтинги Окессон.