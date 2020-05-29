Москва, , 15:46 — REGNUM Перемирие в Ливии, которое было объявлено в январе 2020 года, сорвано окончательно и затягивание кризиса грозит катастрофическими последствиями стране. Об этом 29 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

«Мы констатируем, что ситуация в Ливии продолжает деградировать. Объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано», — заявила она.

Также официальный представитель добавила, что в настоящее время боевые действия возобновились в полном объеме и ситуация в стране, из-за изменения баланса сил, благодаря оказанной извне поддержке, существенно изменилась.

«Мы убеждены, что дальнейшее затягивание нынешнего кризиса, а мы характеризуем его как системный кризис, грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями», — подчеркнула Захарова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд стран запрещают пострадавшим от коронавируса государствам просить помощи у России.