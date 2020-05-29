Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Правительство Грузии — единственное во всем мире, которое не оказало своим гражданам никакой помощи и поддержки в условиях пандемии, заявил 29 мая, на пленарном заседании парламента, где в порядке интерпелляции депутаты слушали ответы премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе.

По его словам, вместо реальных действий премьер в преддверии очередного визита в парламент устроил презентацию очередного антикризисного плана, который оппозиция расценивает как коррупционный.

«У Грузии единственное в мире правительство, которое в период пандемии коронавируса не оказало своим гражданам ни одного тетри финансовой помощи. Вы фактически обрекли запертых дома людей на голод. Вчера вы представили план, которым якобы обещаете построить квартиры гражданам и ускорить строительство жилья для беженцев. На самом деле это коррупционный план, потому что это схема добычи денег для приближенных к вам, депутатам парламентского большинства, мэрии и лично к Бидзине Иванишвили компаний. Вы знаете, что через 2 месяца больше не будете править страной, и стремитесь оказать этим компаниям максимальную помощь», — заявил Роман Гоциридзе.

По его же информации, во всех международных исследованиях Грузия считается страной с очень слабой экономикой, а также самой голодающей страной в мире, которую опережают даже соседи. Депутат обвинил правительство Грузии в проведении политики, направленной на уничтожение частного бизнеса. Досказать свою оценку и вопрос до конца ему не удалось, так как в отведенное регламентом время он не уложился.

С обращением о вызове премьера в парламент в порядке интерпелляции выступило именно «Национальное движение». Как объяснил до начала процедуры спикер парламента Арчил Талаквадзе, депутаты письменно направили премьеру два вопроса и письменно получили от него ответы, а сегодня будут публично заданы эти же вопросы, на которые уже устно ответит Георгий Гахария.