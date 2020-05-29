Минск, , 15:40 — REGNUM Переговоры с правительством Белоруссии о цене российского газа после нынешнего года могут обсуждаться, но не ранее, чем официальный Минск погасит задолженность за уже полученную продукцию Газпрома. Об этом сегодня, 29 мая заявил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

По оценкам ПАО «Газпром», сообщил Миллер, общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Он сообщил также, что как только будет полностью урегулирована задолженность белорусской стороны, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года.

Письмо с изложением этой позиции российской стороны сегодня было направлено министру энергетики Белоруссии, уточнил председатель правления ПАО «Газпром».

Накануне, 27 мая главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили нефтегазовую проблематику. При этом Мишустин подчеркнул «важность четкого выполнения двусторонних договоренностей, определяющих параметры договоренностей в нефтегазовой сфере». По итогам главы правительств поручили министрам энергетики продолжить обсуждение вопросов поставок российского газа в Белоруссию, в том числе в части ценообразования.

Читайте подробности: Мишустин и Румас обсудили День Победы, Союзное государство и нефть

Последние годы Александр Лукашенко неоднократно требовал от России снизить цену на газ для Белоруссии. По его мнению, Россия должна экспортировать богатства своих недр в другое государство по кратно сниженной цене — как для Смоленской области. Российский президент Владимир Путин неоднократно объяснял белорусскому лидеру, почему в Смоленске такая цена и при каких условиях Белоруссия может получать газ по условиям российского региона.

Подробности в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

В контексте эскалации инициированного Минском нефтегазового конфликта с Россией в адрес Москвы постоянно идут упрёки в нежелании дотировать экономику Белоруссии, что якобы возлагает на российское руководство ответственность за торможение интеграции в ЕАЭС и прекращение интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии.

Больше новостей на эту тему в сюжете: Союзное государство России и Белоруссии

Напомним, согласно действующему контракту Белоруссия покупает российский газ по $127 за тысячу кубометров. Поставки осуществляются через белорусскую компанию «Газпром трансгаз Беларусь» — дочернюю компанию российского Газпрома. В дальнейшем белорусская госмонополия добавляет к этой стоимости свои наценки, из-за чего белорусские предприятия получают газ намного дороже.

Совмин Белоруссии считает нецелесообразным уменьшать налоговую нагрузку на перепродажу российского газа. Польша и Литва предлагают свои услуги по «диверсификации» белорусского импорта газа с целью уменьшения зависимости Белоруссии от России.

Читайте аналитику сюжета: Поиски энергетической независимости от России