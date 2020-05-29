Джакарта, , 15:36 — REGNUM Правительство Индонезии разрешит спортсменам вернуться к тренировкам и продолжить готовиться к национальным спортивным соревнованиям, сообщает Antara.

Министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали заявил, что обсудил с индонезийским национальным спортивным комитетом и индонезийским олимпийским комитетом вопрос о разработке соответствующего протокола, который будет затем представлен на заседании правительства страны.

Ожидается, что занятия спортом на открытом воздухе можно будет возобновить после 15 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии объявили о 89 утвержденных национальных стратегических проектах, пять из которых относятся к сфере туризма.

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