Бишкек, , 15:29 — REGNUM Правительство и бизнес-сообщества Южной Кореи передали киргизстанским медикам оборудование для проведения тестирования на коронавирус и расходные материалы к нему. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии сегодня, 29 мая.

Гуманитарный груз доставлен в аэропорт киргизской столицы чартерным авиарейсом.

Министерство здравоохранения Киргизии получило от южнокорейских властей и бизнесменов 26 950 ПЦР-тестов и два комплекта оборудования с расходными материалами для тестирования на коронавирус. Общая стоимость гумпомощи составила $328 тысяч.