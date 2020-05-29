Париж, , 15:29 — REGNUM Весь мир постепенно возвращается к обычной жизни после карантина. О том, как этот процесс организован в разных странах, рассказывают «Вести» (Израиль).

Похоже, что на решение о том, с чего начать выход с карантина влияют особенности местной психологии той или иной страны. Так, власти Франции в первую очередь открывают кафе и рестораны, а в Британии стосковавшихся болельщиков ждет открытие стадионов и поединки любимых футбольных команд. В Турции же решили бары и рестораны пока не открывать, а в первую очередь разрешить доступ в мечети.

Есть и такие страны, в которых карантин только-только начинает ослабевать, как, например, Филиппины, где единственным послаблением карантинных мер стало разрешение собираться в группы до 10 человек. А вот в Израиле, который, казалось бы, справился с эпидемией лучше чем многие другие страны, вновь обнаружился повод для тревоги, ведь начавшийся процесс выхода с карантина столкнулся с новой неожиданной вспышкой заражений.