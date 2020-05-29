Москва, , 15:07 — REGNUM Российский бизнесмен Виктор Вексельберг просил швейцарские банки о разморозке части его средств, чтобы направить их на борьбу с пандемией коронавируса. Однако во всех случаях следовал отказ, заявил он 29 мая в рамках онлайн-сессии Недели российского бизнеса РСПП.

Со стороны находящегося под санкциями США Вексельберга обращения поступали, в частности, к швейцарскому инвестиционному банку Julius Baer. Бизнесмен просил направить часть его денег на помощь в борьбе с пандемией, на благотворительность, однако ему отказали.

«Это варварство — в 21 веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения», — подчеркнул он.

Вексельберг выступил против санкций и протекционизма, заявив, что они носят деструктивный характер и должны быть отменены после того, как мировое сообщество вступит в «завтрашний день» после пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, Вексельберг и «Ренова» оказались под санкциями США в апреле 2018 года. В связи с включением в американский черный список личные средства бизнесмена были заморожены банками.

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