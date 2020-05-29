Киншаса, , 16:11 — REGNUM Министр иностранных дел Республики Конго со столицей в Браззавиле Жан-Клод Гакоссо в четверг, 28 мая, провел переговоры с президентом Демократической Республики Конго (ДР Конго) Феликсом Чисекеди о посредничестве на переговорах по мирному урегулированию пограничного конфликта ДР Конго и Замбии. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, на переговорах, прошедших в контролируемом Африканским союзом районе горы Монт-Нгалиема, Гакоссо официально представлял президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Со своей стороны, Сассу-Нгессо в ближайшее время намерен инициировать мирные переговоры между ДР Конго и Замбией на правах председателя Международной конференции по району Великих озер, в которую наряду с ДР Конго и Замбией входят Ангола, Танзания, Руанда, Бурунди, ЦАР, Южный Судан, Уганда, Кения, Судан и Республика Конго.

В ходе переговоров с Гакоссо президент ДР Конго Феликс Чисекеди высоко оценил инициированный лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо мирный процесс.

Ожидается, что на переговорах ДР Конго и Замбии помимо представителей Республики Конго будет присутствовать президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который будет официально представлять Сообщество развития Юга Африки (САДК).

В пятницу, 29 мая, Гакоссо с официальным визитом посетит столицу Зимбабве, Хараре, а в среду, 27 мая, он провел переговоры с президентом Замбии Эдгаром Лунгу.

Напомним, что с марта 2020 года на границе ДР Конго и Замбии происходят регулярные нападения, в связи с чем Киншаса обвинила Лусаку в совершении незаконных нападений на своей территории.