Киев, , 15:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выслушал отчёт министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе расследования перестрелки в Броварах, сообщила 29 мая пресс-служба офиса президента Украины.

По словам Авакова, перестрелка с участием примерно ста человек произошла между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах. На место «разборки» прибыли три автобуса с вооружёнными людьми — два из Киева и один из Винницкой области, рассказал министр.

Аваков отметил, что руководство полиции Винницкой области ответит за то, что был беспрепятственно выпущен автобус с вооружёнными людьми.

По последней информации, задержаны двадцать предполагаемых участников перестрелки, три человека с огнестрельными ранениями находятся в больнице, полиция пытается задержать организаторов «разборки».

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что произошедшее напоминает бандитские реалии 90-х годов. Он поручил правительству помочь людям, чьё имущество пострадало во время перестрелки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Броваров рассказал журналистам о том, что в ходе перестрелки его окно разбила пуля. Его самого легко ранило осколком стекла.

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