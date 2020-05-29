Приштина, , 15:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения самопровозглашенного Косово 29 мая сообщили о получении 100 тысячи масок и 10,350 литров антисептика. Материалы для борьбы с эпидемией коронавируса были получены в дар от Польши.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, переданные средства являются частью более широкой программы помощи Польши странам Западных Балкан.

Представители министерства здравоохранения Косово поблагодарили польские власти за помощь, назвав её ценным вкладом для дальнейшей борьбы Косово с пандемией COVID-19.

На данный момент Косово применяет более строгие меры по борьбе с коронавирусом, чем соседние Албания и Северная Македония, что, если верить статистике, дало достаточно благоприятные результаты. Однако стоит отметить, что Косово до сих пор страдает от нехватки тестов на коронавирус.

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