Москва, , 14:54 — REGNUM На Германию продолжают оказывать давление другие европейские страны, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 29 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что посла РФ в Германии вызвали в МИД ФРГ по делу о хакерской атаке.

«Немцы очень серьёзные люди. Я это очень хорошо знаю. Они серьёзные и организованные люди, которые просто так ничего не делают. Поэтому есть два варианта событий. Либо у них где-то в рукаве есть козырной туз, который они сейчас выложат. Например, фотография Нарышкина, на которой он в своём кабинете вручает этому хакеру наградной маузер, — пошутил Морозов. — Либо это некий повод, который достали сейчас, потому что надо что-то доставать. Мне кажется, что достают его по двум причинам. Немцы хотят, чтобы «Северный поток — 2» был реализован, а другие европейские партнёры этого крайне не хотят. И оказывают на немцев безумное давление».

И поэтому, как пояснил сенатор, немцам «нужно делать какие-то реверансы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг.