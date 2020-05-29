Москва, , 15:04 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила, что пока не собирается участвовать в выборах губернатора Севастополя. Так она прокомментировала «Крыминформу» 29 мая информацию в соцсетях о её намерении идти на выборы в городе-герое.

«Я улыбаюсь, когда читаю такие новости. Всегда, когда начинаются выборы или политические перипетии, начинают искусственно втягивать в эти перипетии в том числе и меня. Поэтому я, конечно, наблюдаю со стороны, но никакого личного участия непосредственного я не принимаю. Предложений подобных не поступало ни от кого», — отметила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент России досрочно освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. Позже политсовет севастопольского отделения «Единой России» принял решение о выдвижении на внутрипартийное голосование кандидатов на пост губернатора города. В праймериз будут участвовать директор одной из городских школ, депутат Заксобрания прошлого созыва Ирина Кравец и Михаил Развожаев. Окончательно кандидатура от партии будет определена на конференции 11 июня 2020 года.