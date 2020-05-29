Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на социальную сеть Twitter, обвинив ее руководство в поддержке «радикально левых». Об этом он 29 мая сообщил на своей странице в указанной соцсети.

«Twitter ничего не делает с распространением лжи и пропаганды со стороны Китая, а также радикально левой Демократической партии», — отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что Twitter занимается распространение лжи в отношении Республиканской партии, консерваторов и лично президента США.

«Статья 230 должна быть отменена конгрессом, а до тех пор она будет регулироваться», — резюмировал Трамп, имея ввиду 230 раздел закона о соблюдении пристойности в американском сегменте интернета, отменяющий ответственность со стороны руководства платформ в интернете, за контент размещающийся пользователями.

Напомним, ранее руководство Twitter пометило одно из сообщений Трампа в качестве недостоверного, что вынудило президента подписать закон о регулировании социальных сетей.

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