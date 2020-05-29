Москва, , 14:44 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу правительства РФ Михаила Мишустина отменить действующий с апреля мораторий на проверки управляющих компаний многоквартирных домов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

«Отправил письмо с таким вопросом премьер-министру Михаилу Мишустину. Попросил его снять ограничения по проведению проверок работы управляющих компаний или предоставить такое право регионам. Нельзя оставлять граждан один на один с коммунальными хищниками. Бой явно неравный», — заявил Миронов.

На фоне пандемии коронавируса отменены проверки предприятий малого и среднего бизнеса с численностью работающих до 200 человек до конца 2020 года, парламентарий обеспокоен тем, что под эти критерии подпадают почти все управляющие компании.

«Чиновники фактически избавили коммунальщиков от контроля госорганов», — возмущен Миронов.