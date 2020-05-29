Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Члены Общественной палаты Санкт-Петербурга назвали грядущее голосование по поправкам в Конституцию России «необычным», а также заявили, что будут учтены возможности электронного голосования из дома, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров сообщил, что готовить наблюдателей для голосования палата начала еще в марте, но работа приостановилась из-за пандемии коронавируса.

«Мы немножко живем уже в другом мире, и технически голосование будет осуществляться несколько по-иному. В первую очередь с соблюдением социальной дистанции. Здесь тоже надо уделять этому внимание, и Горизбирком над этим работает, и Центральная избирательная комиссия — это мы все знаем», — сказал Вахмистров.

По его словам, новый состав Общественной палаты города задался целью к 15−20 июня уже закончить формирование списков наблюдателей. Их необходимо будет еще обучить, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и невозможностью собрать вместе большое количество людей пока не понятно, как именно этот процесс будет происходить.

«Я не вижу больших проблем. Город наш активный, молодежь активная, некоммерческие организации очень активные. Просто это голосование будет несколько необычным из-за специфики сегодняшнего дня», — заключил Вахмистров.

Второй зампред Общественной палаты Станислав Еремеев добавил к этому, что в Петербурге 25 мая провели эксперимент по электронному голосованию, так что, судя по всему, «необычность» голосования по поправкам к Конституции могла бы стать еще более радикальной. Тем более, что главное, по его словам, это «защитить здоровье горожан», которые могут испугаться похода на участок из-за угрозы коронавируса.

«В городе происходит тестирование тех предложений, которые идут. Александр Иванович [Вахмистров] почему-то не сказал, но Общественная палата поддержала инициативу тестирования системы электронного голосования для тех граждан, для которых этот вопрос окажется доминирующим. Вы понимаете, сегодня не везде есть возможность прийти, проголосовать, потому что у многих людей есть сегодня психологический шок от опасности заразиться и всего остального», — заявил Еремеев. Лаборатория вуза, который он возглавляет, и разработала алгоритм для системы электронного голосования.

По словам Еремеева, тест 25 мая показал, что «более 25 тысяч горожан с удовольствием поучаствовали в этом эксперименте».

«В том числе и эта форма предусмотрена, и мы в состоянии в том числе и эти формы использовать. Мы живем в XXI веке. Я думаю, это тоже мы будем учитывать по механизмам», — заметил Еремеев.

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