Будапешт, , 14:36 — REGNUM Министры иностранных дел Болгарии и Венгрии Екатерина Захариева и Петер Сийярто поговорили по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Сийярто написал 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, стороны обсудили вопрос защиты прав национальных меньшинств на Украине в свете реформы украинской системы образования.

«И болгары, и мы стремимся сохранить районы с болгарским и венгерским большинством даже после реформы», — отметил венгерский министр.

Сийярто отметил, что эти же вопросы будут обсуждаться в ходе грядущей встречи с Дмитрием Кулебой.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что посетит Будапешт. Это будет его первый заграничный визит после карантина.

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