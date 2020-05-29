Москва, , 14:27 — REGNUM Страны Содружества независимых государств (СНГ) подготовили проект совершенствования интегрированной транспортной системы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

«От многостороннего взаимодействия мы ждём позитивных результатов уже в ближайшем будущем. В числе первоочередных задач — совершенствование интегрированной транспортной системы СНГ», — заявил Мишустин.

«Сегодня рассматриваем проект приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта до 2030 года, и речь идёт, прежде всего, об эффективном использовании нашего транзитного потенциала», — указал он.