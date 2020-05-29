Москва, , 14:13 — REGNUM Законопроект, исключающий ситуации, когда пособие на ребенка получает родитель, не проживающий с ребенком, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Виталием Пашиным, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Предлагается ограничить возможность права получения пособия супругом, не проживающим с ребенком и не осуществляющим уход за ним.

«В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), опекунам, другим родственникам, совместно проживающим с детьми и фактически осуществляющим уход за ребенком, предоставляется компенсация», — говорится в поправках.

Сейчас право на выплаты на ребенка имеют оба родителя, однако сейчас, когда личное присутствие не обязательно, с развитием дистанционных сервисов выплаты может получить недобросовестный родитель, отмечают авторы.