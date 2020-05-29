Минск, , 14:11 — REGNUM Белорусские власти оказались правы в своем решении не останавливать производственный процесс в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение 29 мая высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения им Минского тракторного завода, его слова приводит пресс-служба президента страны.

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что МТЗ в данное время продолжает работу и на нем даже существуют вакантные места и потому он был прав в том, что в данном случае не нужно было торопиться и «с вертолета деньги разбрасывать».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что COVID-19 — это только наполовину болезнь, остальное является политикой.