Париж, , 14:09 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал к «ответственности и гражданственности», утверждая, что война против COVID-19 во Франции и мире не выиграна, сообщает Le Figaro.

«Мы не выиграли борьбу против COVID-19 во Франции и в мире», — заявил Кристоф Кастанер.

Глава МВД Франции напомнил жителям страны, что правило в 100 км «все еще действует в эти выходные и будут проверки».

«Цель никогда не заключалась в том, чтобы наказать французов», — отметил Кристоф Кастанер 29 мая 2020 года.

Касаясь вопроса ношения масок в садах и на пляжах, Кристоф Кастанер объяснил, что префект может ввести обязательное ношение масок в соответствии с местной эпидемиологической обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь по туризму Франции Жан-Батист Лемуан призвал жителей остаться в стране во время летних каникул.

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