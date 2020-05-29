29 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 14:06 — REGNUM Несмотря на отставку в середине января этого года правительства Дмитрия Медведева, ушедшего в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями, а также значительное обновление социального блока правительства, опрос, проведенный службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России показал, что почти 30% российских бизнесменов ожидают улучшений для работы после смены правительства. Причем опрос проводился в феврале-марте, то есть спустя месяц-два после отставки прежнего правительства, до приключившейся в мире пандемии и введения режима самоизоляции. Думается, те, кто не вошел в состав нового правительства сначала сильно огорчились, но когда мир накрыл Covid-19, облегченно вздохнули — «гореть в аду» желать сейчас будут уже не им.

Флаг России

Наивно полагать, что за месяц или даже два, новый состав правительства, при всем отрицательном отношении к чиновникам по определению, сможет «перевернуть мир» и в один миг изменить социально-экономическое положение в стране. Также наивно полагать, что за несколько месяцев сможет исправить ситуацию и следующий состав правительства, если ныне действующее сегодня же отправить в отставку, а главу ЦБ Эльвиру Набиуллину оставить на своем посту. Более того, наивно полагать, что если не пересмотреть денежно-кредитную политику ЦБ и бюджетную политику Минфина, после очередной смены правительства бизнес в России станет процветать, особенно малый и средний. Эльвира Набиуллина выполнила свою главную задачу — зачистила банковскую систему от нечистоплотных банков и разного рода отмывочных «конторок», с этим спору нет, возможно, никто кроме нее так не справился бы с этой задачей в короткие сроки и настолько жестко. Но опять же, ведь ЦБ не выставляет напоказ «бухгалтерский баланс» этой чистки. Внешне видится действительно стабильная финансовая система, на рынке остались чистоплотные банки, народ не втягивается в финансовые пирамиды, коих в 90-х было не счесть, но при этом сам ЦБ оказался в убытках, чего не может быть в принципе, по определению.

Кстати из того же опроса следует, что почти половина респондентов (48,9%) считает, что условия кредитования за последний год не стали доступнее. Отметим, доступными они не являются уже очень долгое время. Конечно, относительно сегодняшнего дня, ЦБ варьирует ключевой ставкой настолько осторожно, что и не придерешься, но покрытие ликвидности банков, так сказать устойчивость финансовой системы и валютные «спекуляции» стоили бюджету огромных потерь, счет которых превзошел триллион рублей. Этих денег не досчитается реальный сектор экономики и тот самый бизнес, недовольный своим положением, как и лишилась социальная сфера. При этом финансовая устойчивость банков может разрушиться в один миг массовыми неплатежами по кредитам и принести еще убытков банкам, а по некоторым подсчетам реструктуризации кредитов с четом сегодняшнего положения дел могут подлежать кредиты на общую сумму 4−5 трлн.рублей. Этих денег также может лишиться реальный сектор экономики. Так что в целом осуществляемая ЦБ денежно-кредитная политика способна «похоронить» не только экономику, но и не одно правительство.

Интересно, что 66,5% респондентов опроса, в котором приняли участие 2 тыс. представителей МСП, как сообщает ТАСС, негативно оценивают ситуацию с защитой прав и законных интересов предпринимателей: 50,1% опрошенных полагают, что эти права защищены недостаточно, а 16,4% — что абсолютно не защищены. Можно подумать, что если ликвидировать в нашей стране все силовые органы и/или надзорные ведомства, то бизнес расцветет пышным цветом. Какой-то, конечно, расцветет, как в 90-х расцветал за счет своего крепкого политического лобби, подминавшего под себя ключевые сферы экономики, еще глубже тем самым захватывая политические институты страны, а сегодня и почувствовал опасность от силовых органов. Конечно, всё бывает, как говорится, в семье не без урода. Встречаются и отдельные опасные для экономики «силовые» сотрудники. Бизнесмены, в чьих руках значительные активы, преследующие интересы России, тоже есть. Но в целом-то, для политического лобби, увлекшегося международными интересами, разве важно развивать малый и средний бизнес в России или сохранять хоть-какие социальные обязательства перед народом, а не пустить их на самотек, как в 90-х?

Сложно представить, если бы сегодня в России отсутствовали госкомпании и ресурсы, кто бы и каким бы образом наполнял бюджет. Заметьте, сейчас, когда в считанные дни, минуты необходимо принимать правильные решения по преодолению проблем в экономике, Минфин продолжает гнуть свою линию и вносить на рассмотрение отдельные постановления правительства по переводу полномочий по управлению госимуществом от отраслевых ведомств к Росимуществу — организации подведомственной самому Минфину. Такое впечатление, что неолиберальная политика — какая-то крайне ограниченная и всё, на что она способна это просто приватизировать госимущество, обложить народ всевозможной данью, залить деньгами, заметьте не своими, а бюджетными, болевые точки, думая, что проблемы сами собой тогда рассосутся.

Пожалуй, лишь Анатолий Чубайс, как один из идеологов и руководителей экономических реформ 90-х годов, как-то призатих, воздержался от каких-то советов сегодняшнему правительству по выходу, в том числе из коронакризиса. Тогда как Алексей Кудрин — один из ключевых экономических идеологов, который и приложил руку к оптимизации государственных расходов, прежде всего социальных, отчего, в том числе бизнес, работающий на внутренние потребности страны, особенно малый и средний, столкнулся с нехваткой платежеспособного спроса, да и спроса как такового, не преминул сообщить о своих взглядах на приоритеты, на которых следовало бы сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики.

Удивительно, но господин Кудрин, видимо, сам того не заметив признался, что болезни в нашей экономике-то застарелые. Так мы об этом и говорим, что именно неолибералы и создали эти проблемы в экономике, и как они их могут исправить? Мы видим — за счет бюджетных денег, причем бюджетные деньги должны пойти на восстановление деятельности, здесь особо подчеркнем — рыночной экономики. Будто государство не может вливать эти же деньги в свои государственные предприятия. Как следует из советов ныне главы Счетной Палаты в первую очередь нужно уделить внимание здоровью и доходам граждан, экономическим свободам и адекватному госуправлению, а всё остальное можно пока отложить. Но без всего остального, заметим, «машина» дальше не поедет, возникнут новые неполадки. Да, вливание денег государством в доходы граждан позволит выжить наиболее уязвимым категориям россиян и заодно поддержать за счет этих доходов какой-то спрос на внутреннем рынке, ну, а дальше что? Неолиберальная политика так и будет каждые пару лет давать сбои и требовать государственной помощи? Собственно, правительство и до советов Кудрина, занималось разработкой антикризисных мер и по поручению Владимира Путина делает ставку и на здоровье и доходы граждан, а также разрабатывает комплексный план по развитию экономики.

Затронул Кудрин и тему развития МСП. А как же иначе. Ведь эта тема больная и у всех на слуху. По его словам за последние годы разговоры про поддержку частной инициативы превратились в ритуал, реального разворота к поддержке частной инициативы, который неоднократно заявлялся, не происходит, а это сейчас нужно делать без промедления, и не только в рамках антикризисной политики. Однако, напомним программ-то было много для сектора МСП, но кредитные ресурсы оставались недоступными и при этом социально-экономическая активность потребителей снижалась, затронув даже крупный бизнес. Немалую роль в снижении этой активности сыграл Минфин, традиционными своими инструментами оптимизации расходов. И то, что глава правительства Михаил Мишустин сменил Антона Силуанова на посту председателя правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса, а так же освободил его от вице-премьерства, уже говорит о том, что лед тронулся и является своего рода политической победой над устаревшей конструкцией финансового блока правительства.

Однако, главное, чтобы эти маленькие победы не являлись всего лишь перестановкой «мест слагаемых», от которых «сумма» не изменится, не делались бы для отвода глаз, потому как все равно всё тайное становится явным и любая хитромудрая конструкция разрушится в один миг с эффектом домино, как рушится сегодня вся эта неолиберальная экономика, которая еще совсем недавно вроде с виду была вполне благополучной Судя по всему президент, как и многие россияне, не доволен нерасторопностью и совершаемыми правительством ошибками. Выплаты медикам президенту и вовсе пришлось держать на личном контроле. Где это видано? Возможно, брошенная Владимиром Путиным ручка говорит не только о том, что его терпение на исходе, но и является сигналом к тому, что могут быть новые чистки в составе правительства.