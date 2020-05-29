Анкара, , 14:06 — REGNUM Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп поздравил нового спикера парламента Ирана Мохаммада-Бакера Калибафа с назначением на должность. Об этом 29 мая сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы хотим, чтобы ваша работа в парламенте привела к хорошим результатам с точки зрения двусторонних отношений между нашими странами», — отметил Шентоп в телефонном разговоре с иранским коллегой.

Калибаф был избран на должность 230 голосами парламента из 264. Он считается политиком с консервативными взглядами. Ранее он занимал высокие посты в силовых структурах Ирана.