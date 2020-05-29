Москва, , 14:01 — REGNUM Массовые протесты и беспорядки в США, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, являются не межрасовым, а экономическим и политическим конфликтом. Об этом 29 мая заявил разведчик-нелегал, полковник Служба внешней разведки РФ в отставке, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это конфликт не расовый, но экономический и политический. Как только в США экономически ситуация особенно у черного, малоимущего населения начинает скатываться вниз, когда 36 млн безработных, естественно все эти конфликты выходят наружу. Американское благополучие держалось на трёх столпах: население было сытым, элита была достаточно консолидирована, чтобы вместе реагировать на такие эксцессы и то, что существовала американская мечта, что дети будут жить лучше родителей», — сказал Безруков.

По его словам, сейчас под тремя перечисленными столпами американской стабильности разверзается бездна. Сейчас очень велика вероятность того, что кризис, который родился по экономическим причинам, станет политическим конфликтом между демократами и республиканцами.

При этом беспорядки, скорее всего, будут подавлены властями, что может привести к ещё более ожесточенному ответу со стороны малоимущего населения, отметил эксперт,.

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