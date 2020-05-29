Париж, , 13:53 — REGNUM Госсекретарь по туризму Франции Жан-Батист Лемуан призвал жителей остаться в стране во время летних каникул, сообщает Le Figaro.

«Это призыв вновь открыть для себя Францию, призыв к солидарности. Туризм сильно пострадал, и важно, чтобы этот двигатель внутреннего туризма стал первым двигателем для спасения», — отреагировал Жан-Батист Лемуан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что государство выступает за открытие границ с европейскими соседями с 15 июня 2020 года.

Подробнее в материале: Франция выступает за открытие границ с европейскими соседями

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