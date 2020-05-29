Сеул, , 14:16 — REGNUM 1 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет шестое заседание чрезвычайного экономического совета, на котором будет обсуждаться создание третьего дополнительного бюджета, направленного на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, в рамках заседания будут обсуждаться детали бюджета и направления экономической политики на второе полугодие.

Известно, что на предыдущем заседании, прошедшем 22 апреля, глава государства распорядился подготовить план третьего дополнительного бюджета и создании стабилизационного фонда для поддержки авиакомпаний, нефтеперерабатывающих предприятий и других отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями распространения коронавируса.

Напомним, что размер второго дополнительного бюджета, направленного на оказание единовременной финансовой помощи населению, составил 14,3 трлн вон (~$11,5 млрд).

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