Москва, , 13:49 — REGNUM Страны Содружества независимых государств (СНГ) получат более надёжную правовую основу для реализации совместных противоэпидемических действий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

«Мы уже накопили немалый практический опыт борьбы с распространением инфекции. И возможности нашей системы здравоохранения позволяют нам бороться за жизнь каждого пациента. Тем не менее, стоящая перед нами задачи объективно требует усиления практического взаимодействия в области санитарной охраны», — заявил Мишустин.

С этой целью Россия инициировала разработку в рамках СНГ двух документов — соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, и положение о базовой организации в этой сфере.

«Они получили широкую поддержку стран Содружества. Убеждён, что подписание этих документов создаст надёжную правовую основу для совместных действий», — указал премьер-министр.

Аналогичная работа ведётся и в рамках Евразийского экономического союза — так, уже завершается подготовка комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний.

«Знаю, что ряд стран СНГ, не входящие в Союз, также проявляют интерес к взаимодействию на этом направлении», — добавил Мишустин.