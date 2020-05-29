Брюссель, , 13:45 — REGNUM Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €500 млн, сообщила пресс-служба органа исполнительной власти ЕС.

«Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн кредитования Украине в рамках четвёртой программы макрофинансовой помощи этой стране. Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ», — сказано в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что с 2014 года Украина получила €3,8 млрд, что является рекордом для государства, не входящего в состав Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов проанализировал пункты меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) и пришёл к выводу, что страна превращается в «обречённую территорию».

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