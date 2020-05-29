Астрахань, , 13:41 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пройдёт 14-дневную самоизоляцию, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя областного оперативного штаба Анастасию Кротову.

Причиной стал контакт Бабушкина с сотрудником администрации, у которого выявлен положительный тест на коронавирус.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтверждено 1693 случая заражения коронавирусом. Официально сообщалось о трёх носителях коронавируса в правительстве Астраханской области, выявленных при массовом тестировании.

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