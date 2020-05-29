Москва, , 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Это позволяет постепенно снимать карантинные меры, которые были введены на фоне пандемии COVID-19. Об этом сегодня, в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. Мы отмечаем снижение пророста снижения числа заболевших», — отметил премьер-министр.

По его словам, эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения.

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«Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — подчеркнул Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 29 мая, в России коронавирус подтвердился более чем у 387,6 тыс. человек. При этом свыше 159,2 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели, почти 4,4 тыс. человек скончались.

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