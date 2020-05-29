Москва, , 13:37 — REGNUM Для расширения экономической интеграции в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо предпринять конкретные шаги. Об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече глав правительств СНГ.

По его словам, совместная работа в рамках Содружества приносит выгоды и преимущества для экономики стран. Мишустин добавил, что странам СНГ удалось сохранить положительную динамику взаимного товарооборота в 2019 году.

Российский премьер-министр отметил, что для обеспечения устойчивых экономических показателей необходима дальнейшая интеграция.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая проходит заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств. Планируется, что участники обсудят совместную борьбу с распространением коронавируса.

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