Москва, , 13:36 — REGNUM Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич уверен, что социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили и удерживают в ливийской тюрьме, чтобы помешать рассказать о реальной ситуации в Ливии.

Таким образом Малькевич прокомментировал заявление премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, который назвал Шугалея российским шпионом. Малькевич уверен, что действия ПНС не приведут к счастливому финалу.

«Саррадж обвинил Максима Шугалея, который больше года находится в тюрьме «Митига» в Триполи, в том, что тот является российским шпионом и передавал в РФ какую-то информацию о состоянии дел в Ливии. И какие-то прочие «шифровки». Это все ложь — заявляем ответственно. Все материалы, которые передавал Шугалей, находятся у нас — в Фонде защиты национальных ценностей. Они опубликованы на нашем сайте, все совершенно открыто и гласно», — пояснил Малькевич.

По мнению главы ФЗНЦ, за спиной Файеза Сарраджа стоят террористы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Малькевича, боевики готовят Сарраджу в преемники руководителя «МВД» ПНС Фахти Башагу.

«Башага является палачом, — подчеркнул эксперт. — Он лично в тюрьме «Митига» пытал заключенных, в том числе нам известен конкретный гражданин Ливии, которому Башага в ходе «допроса с пристрастиями» выдавил ложкой глаз. Мы с этим ливийцем находимся на контакте. Мы будем ему помогать подавать в международный суд на власти Ливии. Будем поддерживать его с юридической защитой. У нас отобрано огромное количество материалов о тех бесчинствах, которые творят палачи и убийцы в Ливии».

Александр Малькевич подчеркнул, что в отношении Шугалея и Суэйфана не было выдвинуто никаких официальных обвинений. Он уверен, что их до сих пор удерживают только из-за страха перед тем, что россияне могут дать обличающие ПНС показания, которые могут иметь эффект разорвавшейся бомбы на международной арене.