Москва, 29 мая 2020, 13:36 — REGNUM Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич уверен, что социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили и удерживают в ливийской тюрьме, чтобы помешать рассказать о реальной ситуации в Ливии.
Таким образом Малькевич прокомментировал заявление премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, который назвал Шугалея российским шпионом. Малькевич уверен, что действия ПНС не приведут к счастливому финалу.
По мнению главы ФЗНЦ, за спиной Файеза Сарраджа стоят террористы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Малькевича, боевики готовят Сарраджу в преемники руководителя «МВД» ПНС Фахти Башагу.
Александр Малькевич подчеркнул, что в отношении Шугалея и Суэйфана не было выдвинуто никаких официальных обвинений. Он уверен, что их до сих пор удерживают только из-за страха перед тем, что россияне могут дать обличающие ПНС показания, которые могут иметь эффект разорвавшейся бомбы на международной арене.