Нью-Йорк, США, , 13:44 — REGNUM Ввиду положительного решения Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по законопроекту о национальной безопасности для Гонконга, в ООН опасаются роста протеста манифестаций в Гонконге и призывают власти разрешить гражданам мирно протестовать. Об этом 29 мая заявил на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека Руперт Колвилл.

По словам представителя, в УВКПЧ ООН приняли во внимание решение ВСНП Китая, касающееся национального закона по безопасности в специальном административном регионе Гонконг и намерены в дальнейшем дать его оценку с точки зрения прав и свобод человека.

«Тем временем мы призываем власти обеспечить право мирных демонстрантов на выражение их точки зрения и безопасное собрание в ближайшие дни, так как мы опасаемся, что напряженная ситуация в ближайшее время будет нарастать», — заявил Колвилл.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обратился с призывом к США незамедлительно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом.