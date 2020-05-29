Москва, , 13:35 — REGNUM Страны Содружества независимых государств (СНГ) имеют общее эпидемиологическое пространство, а потому должны проводить скоординированные действия против распространения коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

«В ходе сегодняшнего обмена мнениями особого внимания заслуживает внимание сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство. Поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны ещё были в советское время», — заявил Мишустин.

В целом ситуация с распространением коронавируса на территории СНГ стабилизируется, указал он.

«Мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения., но такие шагы пока мы делаем очень осторожно», — указал премьер-министр.

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