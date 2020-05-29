Джакарта, , 13:31 — REGNUM Празднование Дня Панчасилы или Дня пяти основополагающих принципов руководства Индонезией состоится 1 июня 2020 года при соблюдении строгого медицинского протокола, сообщает Kompas.

Если в предыдущие годы празднования проводились в различных государственных учреждениях, то в этом году церемония будет проходить только в здании Панчасилы в Джакарте. На церемонию приглашены до 100 человек. В ней смогут принять участие только те, кто прошел тест на COVID-19.

Ожидается, что на церемонии будут присутствовать президент Джоко Видодо и вице-президент страны Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии объявили о 89 утвержденных национальных стратегических проектах, пять из которых относятся к сфере туризма.

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