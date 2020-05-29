Киев, , 13:31 — REGNUM Печерский суд Киева наложил арест на коллекцию картин, принадлежащую экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила 28 мая пресс-служба Музея Ивана Гончара на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сотрудники ГБР (Государственного бюро расследований Украины — ИА REGNUM) явились около 13:30. Один из них показал своё удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно, частной коллекции картин семьи Порошенко», — сказано в сообщении.

Следователи попросили директора музея написать расписку о получении постановления суда, однако копию расписки ему не предоставили, добавили в пресс-службе.

Напомним, в ГБР ждут прибытия Петра Порошенко на допрос по двум делам, одно из которых касается его картин, а второе — скандальных аудиозаписей, на которых возможно зафиксированы разговоры Порошенко с высшими чиновниками США. В случае неявки политику грозит насильственный привод в ГБР.

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