Москва, , 13:22 — REGNUM Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал непростой ситуацию с будущим Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Ситуация сложная, очень непростая, грустная. Тем более что мне посчастливилось со своими коллегами из Министерства обороны, Министерства иностранных дел работать над созданием этого договора», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, этот договор — это баланс интересов между двумя великими странами, прекрасный фундамент для строительства нормальных, прагматичных двухсторонних отношений.

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Посол вновь напомнил, что Россия выступает за продление договора без каких-либо условий.

Как сообщало ИА REGNUM, США, выходя из договоров, постоянно ссылаются на то, что эти соглашения устарели, поскольку они не позволяют контролировать вооружения по всему миру. В ряде случаев при этом американские спикеры ссылаются на «китайский фактор».

Американское руководство пыталось втянуть Китай в новый договор и под этим предлогом не продлевать существующий, который, по версии Вашингтона, Россия нарушает. Китай отказывается, Россия считает также, что это не решение проблемы — давить на страны, чтобы они вошли в договор.

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