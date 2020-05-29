Киев, , 13:23 — REGNUM В случае неявки экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований, к нему может быть применён насильственный привод, заявил представитель ГБР 29 мая в комментарии агентству «Украинские новости».

«Такое право у нас есть. Мы можем обратиться в суд с ходатайством об обеспечении привода», — сообщил он.

Отметим, Пётр Порошенко не явился на допрос, назначенный 29 мая на 11.00 мск. По словам его адвокатов, Порошенко не вручили повестку, как это предусмотрено законом, а на вызовы при помощи видео экс-президент Украины реагировать не обязан.

Напомним, политика хотят допросить в качестве свидетеля по делу о контрабанде картин, а также по делу о возможных переговоров Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.

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