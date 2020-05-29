Москва, , 13:26 — REGNUM Новый элемент украинской пропаганды — русскоязычный телеканал «Дом», призванный вызвать среди жителей ДНР и ЛНР симпатии к Украине, по факту является обычной пропагандой. Об этом 29 мая при помощи телемоста заявил мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Представитель ДНР отметил, что включил телеканал по просьбе ведущих программы, которые хотели, чтобы в народной республике оценили «Дом». Приходько сообщил, что контент нового украинского телеканала, который единственный на Украине производит вещание на русском языке, ничем не отличается от других элементов пропаганды Киева.

«Пока включал у себя канал, помониторил, что он ловится на обычные приёмники. Смотрю его уже час. Если бы люди хотели примирения, они, наверное, включили бы в контент другие слова, не такие как сепаратисты, убийцы. О каком примирении идет речь? Риторику Украина не поменяла, контент тот же. Можно четыре, пять каналов создать, а смысла не будет», — заявил Приходько

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